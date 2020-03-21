شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء كشف كورونا على لاعبي السلة والجهاز الفني بفنربخشة بعد ظهور أعراض عليهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي فنربخشة التركي إرسال عدد من لاعبي فريق كرة السلة والجهاز الفني إلى المستشفى، صباح اليوم السبت، لإجراء كشف فيروس كورونا بعد ظهور بعض أعراضه عليهم.

وكانت تركيا إحدى الدول الأخيرة التي تعلق الدوريات الرياضية في بلادها، إذ اتخذت القرار الخميس الماضي بعد ضغوط من الأندية واللاعبين والمدربين، حسب «سكاي سبورتس».

ووصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حتى الآن، حسب الأرقام المعلنة، إلى 670 حالة مؤكدة، فيما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 9، أمس الجمعة.