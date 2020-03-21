شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضيون يحاربون القلق بعد أن قلب «كورونا» حياتهم رأسًا على عقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

في الوقت الذي قلب فيه فيروس كورونا الجديد حياة البشر رأسًا على عقب وحاصر كثيرًا منهم داخل بيوتهم شاركت لاعبة التنس الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز التي حصدت 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى مشاعر شائعة بشكل متزايد على مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور كتبت فيه «كل شيء بسيط‭ ‬يصيبني حقا بالجنون».

ومع توقف الرياضة العالمية فعليا نتيجة الجمود الذي أحدثه تفشي السلالة الجديدة من الفيروس التاجي (كوفيد-19) والذي حصد أرواح ما يزيد على عشرة آلاف إنسان على مستوى العالم يشعر الكثير من الرياضيين المحترفين بالقلق وهم يكابدون للتكيف مع حالة عدم اليقين الناجمة عن هذا التفشي.

وقالت ويليامز في سلسلة من مقاطع الفيديو على منصة تيك توك تحدثت فيها عن تجربتها مع نظام التباعد الاجتماعي لمدة أسبوعين منذ أن تم إلغاء بطولة إنديان ويلز للتنس «بدأ الأمر بشعوري بأن هذا الأمر لا يُمكن أن يؤثر على حقا».

وأضافت «هذا الإلغاء أدى إلى إلغاء آخر ثم آخر وقادني إلى هذا القلق الذي ينتابني. أشعر بقلق شديد كلما عطس أو كَحَّ أحد حولي».

ومع شعور مليارات الأشخاص في أنحاء العالم بنفس المخاوف التي تشعر بها وليامز جراء الانتشار السريع للفيروس فقد أثار الوضع كذلك قلق من يأملون في خوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا العام.

وقد وجد آلاف من الذين يأملون في التنافس في دورة الألعاب الأولمبية أنفسهم يواجهون حالة عدم اليقين هذه مع تأجيل أو إلغاء العديد من الفعاليات المؤهلة حول العالم.

وقالت سارة هيرشلاند الرئيسة التنفيذية للجنة الأولمبية الأمريكية للصحفيين يوم الجمعة إن المنظمة ضاعفت مواردنا للصحة العقلية«للرياضيين مع توقع انطلاق الدورة الأولمبية كما هو مقرر لها في الفترة من 24 يوليو تموز إلى 9 أغسطس آب.

وقالت هيرشلاند «لقد وسعنا إمكانية توفير هذه الموارد لمجموعة أوسع من الرياضيين ونعمل على التواصل معهم لضمان إزالة أي وصمة تتعلق بالمخاوف التي قد تنتابهم بخصوص التواصل لطلب الدعم لصحتهم العقلية».

ويمنع الوباء العديد من الرياضيين من مواصلة نظامهم التدريبي المعتاد حيث تنصح العديد من الدول شعوبها بممارسة نظام التباعد الاجتماعي في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

وتمكنت بطلة رفع الأثقال الأمريكية كاثرين ناي بالفعل من التأهل إلى طوكيو رغم اختصار فترة تصفيات لعبتها شهرا وقالت لرويترز إنها تواصل التدريب في مرآبها.

وقالت «كان يتعين على بعض الأشخاص التنافس مرة أخرى للتأهل وقد فاتتهم هذه الفرصة كلية».

وأضافت «ينتابني بالتأكيد كثير من القلق بسبب الوباء شأني في ذلك شأن كثير من الناس في أنحاء العالم.. ليس سهلا أن تتجاهل كل هذه الأشياء الفظيعة التي تحدث».

وواجه المنظمون للألعاب الأولمبية ضغوطا متزايدة لتأجيل الدورة يوم الجمعة بعد أن طالب الاتحاد الأمريكي للسباحة بتأجيل الاولمبياد مشيرا إلى مخاوف الرياضيين وهو شعور أعرب عنه كثيرون.

وتساءلت جيس جود وهي عداءة مسافات متوسطة بريطانية في تغريدة على تويتر «كيف لنا أن نستمر في الاستعداد (للدورة) على النحو الأمثل».