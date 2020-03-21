الأهلي يوافق على رحيل شريف إكرامي بنهاية الموسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

اعلن نادي ​الاهلي المصري​ موافقته على رغبة ​شريف إكرامي​ حارس مرمى الفريق في إنهاء مشواره الكروي مع الفريق بنهاية الموسم الحالي .

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جاء ذلك بعد الاجتماع الذي جمع اللاعب مع لجنة التخطيط للكرة في النادي التي اكدت احترامها الكامل لرغبته في البحث عن حقه المشروع من المشاركة في المباريات وتمنت له التوفيق في خطوته المستقبلية .

واضافت ان اكرامي سيبقى واحدًا من أبناء الأهلي المشهود لهم بالالتزام والانضباط وأن أبواب النادي سوف تظل مفتوحة له ولن ينكر احد ما قدمه لناديه خلال مشواره .

وكان شريف إكرامي قد أصدر بيانًا عبر حساباته الرسمي مؤكدا ان رغبته الشديدة في المشاركة داخل الملعب قبل فوات الأوان حالت دون استمراره في الاهلي بعد مشوار امتد أكثر من 23 عاما في النادي .