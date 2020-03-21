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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيريتو: روما مدينة ميّتة وإبنتي تخشى الخروج إلى الحديقة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020
وصف جوردان فيريتو، لاعب خط وسط نادي روما الايطالي، العاصمة الايطالية بالمدينة الميّتة حاليًا، في ظل أزمة فيروس كورونا.
وقال اللاعب الفرنسي في تصريحات نشرتها شبكة سبورت ميديا سيت: "روما حاليا مدينة ميّتة، مرعبة، على غير عادتها فهي دائما ما تكون مُزدحمة، هي حالة تثير القلق قليلا، لا نقوم بأي شيء، لقد إشتقنا حقا لكرة القدم".
وأضاف: "إبنتي تسألني إن كان بإمكانها الخروج إلى الحديقة وتقول لي "هل هناك وحش في الخارج؟".
ويلتزم جميع اللاعبين بالحجر المنزلي بقرار من قبل الحكومة الايطالية يسير على كل المواطنين في ايطاليا.
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