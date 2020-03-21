لاعبو فناربخشه التركي للسلة في المستشفى للخضوع للفحص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

قال فريق فناربخشه التركي لكرة السلة اليوم السبت إن لاعبي الفريق وطاقمه الفني الذين ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا أرسلوا للمستشفى للخضوع للفحوص.



وتركيا من أخر الدول التي قررت وقف النشاط الرياضي في أراضيها عندما اتخذت القرار الخميس الماضي بعد ضغوط من الأندية واللاعبين والمدربين.

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وتعرضت تركيا لضغوط دولية لتعليق المنافسات الرياضية بعد توقف معظم بطولات الدوري الأوروبية وبطولات عالمية أخرى بسبب مخاوف من انتشار العدوى بالفيروس.

وارتفع عدد حالات الوفاة جراء الفيروس في تركيا إلى تسع حالات أمس الجمعة في حين وصل عدد حالات الإصابة بالعدوى إلى 670 حالة.

ولعب فناربخشه في مواجهة توفاس في 15 مارس آذار الجاري كما خاض مواجهة أخرى أمام بشيكطاش جاره في أسطنبول في الثامن من نفس الشهر أيضا.