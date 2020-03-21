الابا على رادار برشلونة من جديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

تحدثت تقارير صحفية المانية ان لدي نادي ​برشلونة​ الاسباني رغبة في الحصول على خدمات لاعب ​بايرن ميونيخ​ الالماني دافيد ​الابا​ من اجل تدعيم مركز الظهير الايسر للفريق.



وبحسب التقارير الصحفية فان برشلونة يريد ضم اللاع النمساوي وذلك بسبب تقدم جوردي ألبا في العمر وعدم خبرة جونيور فيربو، وهي ليست المرة الاولى التي يرغب الفريق الكتالوني في التعاقد مع اللاعب حيث كان قريب جدا من الحصول على خدماته في صيف 2018 لكن في حينها المفاوضات لم تنجح واستمر اللاعب مع الفريق البافاري وجدد عقده حتى 2021.

واكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية، ان العقدة الوحيدة التي من الممكن ان تعرقل انتقال اللاعب الى الفريق الكتالوني هو الراتب حيث انه يتقاضى في بايرن راتبا سنويا قيمته 8 ملايين يورو صافية من الضرائب، وهو المبلغ الذي لن يستطيع تحمله برشلونة ولكن هذا لن يمنع الأخير من استمرار المفاوضات مع اللاعب ووكيله.