الاتحاد الدولى للكرة الطائرة يعلق البطولات حتى 30 أبريل

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جدة - عمرو شويل استقر الاتحاد الدولى للكرة الطائرة على تعليق نشاطات البطولات حتى 30 أبريل القادم للوقاية من فيروس كورونا و الحفاظ على سلامة اللاعبين ، وفقا لما أكده أحمد عبد الدايم المدير التفيذى للإتحاد المصرى للعبة.
كان اتحاد الكرة الطائرة برئاسة اللجنة الجديدة المؤقتة التى يرأسها سامح حمدى قد اجلت جميع المسابقات لجميع المراحل السنية المختلفة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء .
ومن المقرر أن تحدد لجنة المسابقات بإتحاد الطائرة مواعيد إستنئاف المباريات عقب إنتهاء تعليق النشاط .
وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.
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