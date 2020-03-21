شكرا لقرائتكم محمد رزق لاعب أسوان يحيى ذكرى رحيل والده: ذكراك دائما في القلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحيا محمد رزق لاعب النادي الأهلي السابق وفريق أسوان الحالي، ذكرى وفاة والده عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام ، حيث نشر رزق صوراً لوالده وعلق عليها: "#ذكراك دائما في القلب ..يا من أشتاق إليه في كل لحظة وكل نظرة وكل دقة قلب يا من تعثرت الدنيا بيكي من بعد فراقك يا أطيب وأحن قلب يا من علمني كل ما فيه خير لي ولديني وأهلي وأصدقائي يا من كنت لي سند ودرع وسيف يا من أعانني علي الشدائد حتي وصلت لما قد آت يا من انكسر بعده القلب ومات وتاه في الدنيا ولكني لا أنساك #أبي رحمة الله_عليك اسال الله لك الرحمه والمغفره والثبات ونور القبر ورفعة المقام وأن يسكنك الفردوس اللهم أمين.

وانتقل محمد رزق من نادي طلائع الجيش إلى أسوان في موسم الانتقالات الشتوية الماضي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وكان من المقرر أن يعود فريق أسوان إلى التدريبات، الأربعاء الماضي، إلا أن عبد العاطي قرر مد الإجازة ثلاثة أيام جديدة وأضاف عبد مدرب أسوان في تصريحات خاصة، أن تلك الإجازة قابلة للزيادة إذا لزم الأمر وفقًا لما ستسفر عنه الفترة المقبلة وما ستعلنه الدولة.

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يسعى أسوان بعد انتهاء التوقف لمواصلة انتصاراته التى اختتم بها الدورى بعد الفوز على الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود فى آخر ثلاث مباريات بالدورى، ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.

يقدم أسوان أداءً مميزًا فى الفترة الأخيرة بفضل الاستقرار الفنى للفريق وتدعيمات يناير، ويطمح مجدى عبد العاطى لمواصلة الأداء الجيد مع انطلاقة الدور الثانى وضمان البقاء فى دورى الأضواء والشهرة فى الموسم الأول بعد الصعود من دورى المظاليم.

كان أسوان قد أنهى الدور الأول بالفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على الإسماعيلى بنفس النتيجة، وأخيراً الفوز على الاتحاد السكندرى على أرضه فى الإسكندرية بهدف نظيف، قبل أن يودع كأس مصر من دور الـ16 على يد زعيم الثغر بعد الخسارة بنتيجة 2/1.