شكرا لقرائتكم أحمد بلال يطالب المصريين بالبقاء بالمنزل للحفاظ على سلامة الجميع من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد بلال نجم الأهلى السابق أن الإلتزام بالبقاء فى المنزل أمر ضرورى على كل مواطن للحفاظ على سلامة الجميع من فيروس كورونا .

وأشاد أحمد بلال فى تصريح لـ"الخليج 365" بالحملة التى يقودها للاعبين على السوشيال ميديا سواء عن طريق المطالبة بالبقاء فى المنزل أو تكفل الأسر المتضررة .

Advertisements

و قال بلال أن هذا الأمر صعب و مفيهوش هزار و يجب تطبيق الإلتزام بالبقاء فى المنازل بشكل واعى ، مشيرا إلى أن لارياضة ممكن ترجع فى أى وقت و جميعالأنشطة و لكن صحة الإنسان و روحه أغلى .

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الإثنين الماضى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.