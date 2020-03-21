شكرا لقرائتكم أحمد غانم سلطان : محمد بركات من أفضل 5 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد غانم سلطان مدافع نادي الزمالك السابق، أن محمد بركات لاعب الأهلي والمنتخب السابق ومدير المنتخب الحالي ضمن أفضل 5 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية.

تابع غانم سلطان في تصريحات لبرنامج ON TIME BE، ويقدمه أميرة جمال و فتح الله زيدان قائلا : " محمد بركات من أذكى اللاعبين الذين واجهتهم في مباريات الزمالك ضد الأهلي ، و أنه يري أن بركات من أفضل 5 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية.

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أضاف مدافع الزمالك : " بركات إضافة قوية لأي مكان سواء في منتخب مصر ومنصب مدير المنتخب ، ويتميز بروح الدعابة والحب بين اللاعبين.

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أن الأجهزة الفنية لمنتخب مصر سواء الأول بقيادة حسام البدري أو الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ومنتخب الشباب بقياذة ربيع ياسين بدأوا في وضع خطة لتجمع اللاعبين فى القترة المقبلة في حالة التأكد من صعوبة استئناف يطولة الدوري هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا.

بدأ مسئولو الجهاز الفنى لمنتخب مصر الاوليمبي في وضع خطة لتجمع اللاعبين في الفترة المقبلة في حالة استمرار توقف النشاط الكروي وايجاد حل لتجمع اللاعبين في معسكرات لعدة أيام استعداد لاوليمباد طوكيو المقرر إقامتها حتي الأن في 24 يوليو المقبل بطوكيو ورفض اللجنة الاوليمبية الدولية الغاءها أو تأجيلها.