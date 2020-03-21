شكرا لقرائتكم "الرياضة" تواصل الاجراءات الاحترازية بالهيئات الشبابية بالمحافظات .. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستمرار التعقيم الكامل لكافة أرجاء ومنشآت الهيئات الشبابية والرياضية فى مختلف المحافظات ، لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

كما طالب الوزير بإستمرار تعقيم منشآت المركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، مع ضرورة المتابعة اليومية من قبل لجنة العمليات المركزية بالوزارة لإدارة الأزمة، والتي قد وجهت بالالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ورفع درجة الاستعداد القصوي داخل ديوان الوزارة، وكافة المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للوزارة للوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال الاهتمام بالنظافة العامة ووسائل التعقيم وتوعية العاملين .

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ووجه صبحي بالمتابعة اللحظية من قبل وكلاء الوزراء فى كافة المديريات بالحرص على نظافة كافة الهيئات الشبابية والرياضية بالاضافة الى اتباع نظم تهوية للاماكن المغلقة للحفاظ على صحة الجميع. وتابع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عمليات تعقيم وتطهير مراكز التعليم المدنى ومنتديات الشباب والمدن الشبابية والرياضية بالاضافة الى مراكز الشباب المختلفة، مطالبا وكلاء الوزارة بمتابعة عمليات التعقيم والتطهير بشكل يومى للحفاظ على سلامة وصحة المصريين.