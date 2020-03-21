شكرا لقرائتكم أحمد غانم سلطان: شيكابالا أحد أفضل الموهوبين في تاريخ مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد غانم سلطان مدافع الزمالك أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب القلعة البيضاء أحد أفضل اللاعبين الموهوبين في تاريخ مصر ، مؤكداً أنه لو كان إنضم لصفوف النادي الأهلي كان سيحصل على 200 بطولة.

تابع غانم سلطان في تصريحات لبرنامج ON TIME BE، ويقدمه أميرة جمال و فتح الله زيدان ، أن حسن شحاته المدير الفني السابق للزمالك ، كان وراء رحيله عن الفريق بسبب وجود خلافات في الرأي مع والده غانم سلطان لاعب الزمالك الأسبق ، مضيفاً أن هناك سوء فهم وصل لشحاته ومسئولو الزمالك وقتها ، مؤكدا أنه يحترم حسن شحاته ويكن له كل إحترام ولكن سوء الفهم وقتها وراء رحيله.

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كما أكد مدافع الزمالك أن عمرو زكي من أفضل المهاجمين في تاريخ مصر وكان سيكون له شأن آخر لولا أن ثقافته وقتها وراء عودته من الدوري الإنجليزي و نادي ويجان الذى ظهر معهم بمستوى مميز.

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أن الأجهزة الفنية لمنتخب مصر سواء الأول بقيادة حسام البدري أو الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ومنتخب الشباب بقياذة ربيع ياسين بدأوا في وضع خطة لتجمع اللاعبين فى القترة المقبلة في حالة التأكد من صعوبة استئناف يطولة الدوري هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا.

بدأ مسئولو الجهاز الفنى لمنتخب مصر الاوليمبي في وضع خطة لتجمع اللاعبين في الفترة المقبلة في حالة استمرار توقف النشاط الكروي وايجاد حل لتجمع اللاعبين في معسكرات لعدة أيام استعداد لاوليمباد طوكيو المقرر إقامتها حتي الأن في 24 يوليو المقبل بطوكيو ورفض اللجنة الاوليمبية الدولية الغاءها أو تأجيلها.