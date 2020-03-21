شكرا لقرائتكم قناة الزمالك تستضيف عمال النادى الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت القناة الرسمية لنادى الزمالك استضافة أشهر مسئولي غرف ملابس الفريق الأول مصطفي ميلا وابراهيم حسنين الشهير بهيصه مساء اليوم على برنامج زمالكاوي.





Advertisements وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور صرف رواتب الموظفين والعاملين عن شهر فبراير بعد انتعاش خزبنه الزمالك ب٧ مليون جنيه من اشتراكات عضويات البنك الأهلي. وقرر مجلس الزمالك بالإعلان عن غلق مقر النادى لمدة أسبوع، على أن يصرف لاعبى الزمالك مستحقات العقود والمكافآت الخاصة بهم يوم الأحد المقبل، جاء ذلك بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بتعليق النشاط الرياضى فى مصر لمدة 15 يومًا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

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