شكرا لقرائتكم محمد عمارة عن رحيل حسام عاشور: طريقة لا تليق بتاريخ قائد الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، عن عدم رضاه عن قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء، بالتخلي عن حسام عاشور قائد الفريق وشريف إكرامي حارس مرمى المارد الأحمر، مشيراً إلى أنها طريقة لا تليق بتاريخ الفريق الأحمر ولا اللاعبين.

أضاف عمارة في تصريحات لـ" الخليج 365": "لماذا الأهلي يفرط في أبناءه بسهولة، وهذا ما شهدناه على مدار التاريخ، لم أكن أفضل رحيل كلا اللاعبين عن النادي بهذا الشكل بعد التاريخ الذي قدماه مع الأهلي، حتى ولو كان ذلك بناءً على تعليمات المدير الفني رينية فايلر".

واستطرد ظهير أيسر الأهلي السابق: من غير الانصاف نسيان تاريخ اللاعبين في ثانية واحدة ليكونا خارج النادي، ولكن كان يجب أن يخرجا من القلعة الحمرء بشكل أفضل، وأتمنى التوفيق لكليهما وكذلك للنادي الأهلي في المرحلة المقبلة بعد عودة النشاط الرياضي ليواصل انتصاراته ويحصد المزيد من البطولات.

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وأسدل الستار على مشوار شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي مع القلعة الحمراء بعد سنوات طويلة من الكفاح والأصرار والبطولات حيث أعلن مسئولو النادي رحيل الحارس الدولي بنهاية الموسم الجاري حيث عقدت لجنة التخطيط للكرة، برئاسة محسن صالح، اجتماعًا أمس الجمعة، مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، وبحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات. وعبرت اللجنة عن شكرها وتقديرها للحارس الكبير وما قدمه من جهد وعطاء على مدى سنوات طويلة.

كما فشلت محاولات تجديد عقد حسام عاشور قائد الأهلي، خلال الجلسة التي جمعت اللاعب أمس بمسئولي النادي فقد عقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي برئاسة محسن صالح، أجتماعاً مع عاشور أبلغته بأن الخيارات الفنية للمدير الفني للفريق، التي ينوي الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة لن يكون هو - أى عاشور- من بينها، وإزاء رؤية المدير الفني، الذي لا يتدخل أحد في مسؤولياته كعادة الأهلي على مدى تاريخه، وأمام تقدير لجنة التخطيط للكرة وقبلها مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، للنجم حسام عاشور وتاريخه الكبير ومسيرته التي يشهد لها الجميع.

وخلال الاجتماع قامت اللجنة بشرح الموقف كاملًا، وأن النادي وقياداته لا يتمنى أحد منهم أن ينهي عاشور مشواره الكروي خارج الأهلي، وأن مجلس الإدارة الذي قرر في السابق عدم إقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف ينوي إعادة النظر في هذا القرار بالاستثناء، وأن تقام مباراة اعتزال تليق باسم عاشور وتاريخه، ويتم تسويقها على مستوى عالٍ لتحقيق العائد الأدبي والمالي للاعب فضلًا عن استعداد النادي بأن يتحمل كافة تكاليف سفر عاشور للمعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيًّا أو إداريًّا حسبما يقرر، ويكون أحد الكوادر الواعدة بالنادي خلال المرحلة المقبلة.