شكرا لقرائتكم وائل رياض لـ ست الحبايب فى عيد الأم : ربنا يبارك في عمرك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل وائل رياض شيتوس مدرب المنتخب الاولمبي بعيد الأم حيث قام بنشر صورته مع والدته عبر انستجرام وعلق قائلا :"كل سنة وانتي طيبة يا امي وربنا يبارك فيكي وفي صحتك وعمرك ".



وائل رياض

وأخطر مسئولو منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، الإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" واللجنة الأولمبية الدولية بألوان قميص الفراعنة سواء الأصلى أوالإحتياطى في أولمبياد طوكيو 2020 وحدد مسئولو المنتخب الأولمبى القميص الأحمر والشورت الابيض والجورب الأسود للزى الأساسى للفراعنة فى الأولمبياد، بينما اختار الفراعنة القميص الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض للزى الإحتياطى. وعقد إجتماع الفيديو كونفرانس كول لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عبر تقنية الفيديو كونفرانس كول والذي عقد مع اللجان الأولمبية الوطنية عبر العالم ، وحضر الإجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحضور جميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية .

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وتم التوضيح خلال الإجتماع من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ أن إستعدادات اليابان لإستضافة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كما هيا وعلى أعلى مستوى، وشهد الاجتماع تأكيدات على أن الأولمبياد في موعدها حتى الأن ومد فترة التأهيل حتى شهر يونيو بدلا شهر مايو .

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أن مواجهة خطر فيرس كورونا مسئولية كبيرة ومهمتنا حماية اللاعبين والحفاظ عليهم وعلى جميع المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية ومازال أمامنا أربعة أشهر قبل انطلاق الأولمبياد. كشف رئيس الأولمبية الدولية خلال الإجتماع الذي عقد عن وضع خطط لكل الإحتمالات سواء مراحل التصفيات التي تم تأجيلها أو المقرر إقامتها الفترة القادمة من أجل منح الفرص لجميع اللاعبين بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.