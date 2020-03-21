شكرا لقرائتكم 85 بندا فى لائحة الجبلاية الجديدة قبل إرسالها للفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضمنت اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة، والتي وصلته مؤخرا من الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" 85 بندا ، وتعكف اللجنة القانونية بالجبلاية علي ترجمة هذه البنود قبل إرسالها للأندية تمهيدا للجمعية العمومية لاعتماد اللاءحة قبل إرسالها للفيفا .

استقر مسئولو اتحاد الكرة على تأجيل الجمعية العمومية لمناقشة التعديلات الجديدة على لائحة النظام الأساسى لتقام في شهر يونيو المقبل بدلا من إبريل كما كان مقررا.

أخطر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الأندية شفهيا، بهذا الأمر حتى تقدم الأندية مقترحاتها الخاصة باللائحة خلال اجتماع مناقشة اللائحة قبل عرضها على الفيفا للبت فيها بشكل نهائي.

Advertisements

من ناحية أخرى، أكد محمد فضل عضو اتحاد الكرة، أن إلغاء النشاط الرياضى وتحديدا الدورى وكأس مصر لا يلغى قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الجمعية العمومية للجبلاية إلى 96 ناديا بعد يوم 30 يونيو المقبل.

وقال فضل فى تصريحات له، أن اللائحة لا يوجد بها ما يلزم اتحاد الكرة بإنهاء مسابقة كأس مصر حتى يتم استبعاد الأندية التى لم تتأهل إلى الأدوار التمهيدية من الجمعية العمومية، لافتا إلى أن تقليص الجمعية العمومية قرار نهائى..

فى السياق ذاته، تعقد أندية القسمين الثانى والثالث اجتماعا خلال الساعات المقبلة، مع الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة بحضور عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية وهانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالكاف والفيفا لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالأندية وعلى رأسها ملف الهبوط هذا الموسم.