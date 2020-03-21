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الخطيب يجتمع مع فايلر بمقر الأهلي خلال ساعات

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جدة - عمرو شويل يعقد في الثانية ظهر اليوم محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اجتماعا في الثانية ظهر اليوم بمقر النادي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول لبحث عدد من الأمور الخاصة بالفريق.

 

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والذي تم دعوته للحضور لعرض ما توصل إليه في مسألة تجديد رباعي الفريق الكبار وليد سليمان وأحمد فتحي واكرامي وحسام عاشور.

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