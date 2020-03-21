الإسماعيلي يستقر علي رحيل جوميز في حالة الغاء الدوري

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جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان علي الإطاحة بالفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق من منصبه حال صدور قرار بإلغاء بطولة الدوري هذا الموسم بسبب فيروس كورونا القاتل. واتخذ مسئولو الأسماعيلي هذا القرار بسبب النتائج المتراجعة للدراويش تحت قيادة المدرب الفرنسي فضلا عن عدم القدرة علي تسديد راتبه حال توقف المسابقة . Advertisements وقرر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز مد إجازة لاعبى الفريق أسبوعاً كاملاً لحين وضوح الرؤية بشأن عودة النشاط الكروى من عدمه ويمر الدراويش بمرحلة من تراجع النتائج المحلية على صعيد بطولة الدورى، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالستة عشرة. علي الجانب الآخر، اجري صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الاسماعيلي اتصالا هاتفيا بالتونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الدراويش للاطمنىان علي إصابته. ومن جانبه طمأن اللاعب مدير الكرة علي حالته مؤكدا أنه حريص علي تنفيذ برنامجه العلاجي بدقة . وطار التونسي فخر الدين بن يوسف إلى بلاده لقضاء الإجازة التي حصل عليها هناك للتعافي من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية والتي تصيب بها خلال مباراة الجونة بالدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، حيث قال طبيب الدراويش إن اللاعب يحتاج لفترة من 3 أسابيع لشهر للتعافي من الإصابة. كان الإسماعيلي سيخوض لقاء مرتقب أمام الرجاء المغربي بإياب نصف نهائى كأس محمد السادس للاندية الأبطال قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى بسبب أنتشار فيروس كورونا.

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