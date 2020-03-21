شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد غانم: شحاتة وراء رحيلى عن الزمالك.. وشيكا لو لعب للأهلى كان خد 200 بطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد غانم سلطان مدافع الزمالك أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب القلعة البيضاء أحد أفضل اللاعبين الموهوبين فى تاريخ مصر، مؤكداً أنه لو كان انضم لصفوف النادى الأهلى كان سيحصل على 200 بطولة.

وتابع غانم سلطان فى تصريحات لبرنامجON TIME BE، الذى يقدمه أميرة جمال وفتح الله زيدان، أن حسن شحاتة المدير الفنى السابق للزمالك كان وراء رحيله عن الفريق بسبب وجود خلافات فى الرأى مع والده غانم سلطان لاعب الزمالك الأسبق، مضيفاً أن هناك سوء فهم وصل لشحاته ومسئولو الزمالك وقتها، مؤكدا أنه يحترم حسن شحاته ويكن له كل احترام ولكن سوء الفهم وقتها وراء رحيله.

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كما أكد مدافع الزمالك أن عمرو زكى من أفضل المهاجمين فى تاريخ مصر وكان سيكون له شأن آخر لولا أن ثقافته وقتها وراء عودته من الدورى الإنجليزى ونادى ويجان الذى ظهر معهم بمستوى مميز.

وعلى جانب آخر كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أن الأجهزة الفنية لمنتخب مصر سواء الأول بقيادة حسام البدري أو الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ومنتخب الشباب بقياذة ربيع ياسين بدأوا في وضع خطة لتجمع اللاعبين فى القترة المقبلة في حالة التأكد من صعوبة استئناف بطولة الدوري هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبدأ مسئولو الجهاز الفنى لمنتخب مصر الاوليمبي في وضع خطة لتجمع اللاعبين في الفترة المقبلة في حالة استمرار توقف النشاط الكروي وايجاد حل لتجمع اللاعبين في معسكرات لعدة أيام استعداد لاوليمباد طوكيو المقرر إقامتها حتي الأن في 24 يوليو المقبل بطوكيو ورفض اللجنة الاوليمبية الدولية الغاءها أو تأجيلها.