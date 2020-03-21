شكرا لقرائتكم خبر عن 85 بندا فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة، التى وصلته مؤخرا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" 85 بندا، وتعكف اللجنة القانونية بالجبلاية على ترجمة هذه البنود قبل إرسالها للأندية تمهيدا للجمعية العمومية لاعتماد اللائحة قبل إرسالها للفيفا.
أخطر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الأندية شفهيا بهذا الأمر حتى تقدم الأندية مقترحاتها الخاصة باللائحة خلال اجتماع مناقشة اللائحة قبل عرضها على الفيفا للبت فيها بشكل نهائى.
من ناحية أخرى أكد محمد فضل عضو اتحاد الكرة أن إلغاء النشاط الرياضى وتحديدا الدورى وكأس مصر لا يلغى قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الجمعية العمومية للجبلاية إلى 96 ناديا بعد يوم 30 يونيو المقبل.
وقال فضل فى تصريحات له إن اللائحة لا يوجد بها ما يلزم اتحاد الكرة بإنهاء مسابقة كأس مصر حتى يتم استبعاد الأندية التى لم تتأهل إلى الأدوار التمهيدية من الجمعية العمومية، لافتا إلى أن تقليص الجمعية العمومية قرار نهائى.
فى السياق ذاته تعقد أندية القسمين الثانى والثالث اجتماعا خلال الساعات المقبلة، مع الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة بحضور عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية وهانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالكاف والفيفا لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالأندية وعلى رأسها ملف الهبوط هذا الموسم.
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