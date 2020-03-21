شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للطائرة يعلق نشاط البطولات حتى 30 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الاتحاد الدولى للكرة الطائرة على تعليق نشاطات البطولات حتى 30 أبريل المقبل للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة اللاعبين، وفقا لما أكده أحمد عبد الدايم المدير التفيذى للاتحاد المصرى للعبة.

كان اتحاد الكرة الطائرة برئاسة اللجنة الجديدة المؤقتة التى يرأسها سامح حمدى قد أجلت جميع المسابقات لجميع المراحل السنية المختلفة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

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ومن المقرر أن تحدد لجنة المسابقات باتحاد الطائرة مواعيد استنئاف المباريات عقب انتهاء تعليق النشاط.

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الاثنين الماضى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.