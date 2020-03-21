مدافع الزمالك: بركات ضمن أفضل 5 لاعبين فى تاريخ مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد غانم سلطان مدافع نادى الزمالك السابق أن محمد بركات لاعب الأهلى والمنتخب السابق ومدير المنتخب الحالى ضمن أفضل 5 لاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.
وتابع غانم سلطان، فى تصريحات لبرنامجON TIME BE، الذى يقدمه أميرة جمال وفتح الله زيدان قائلا "محمد بركات من أذكى اللاعبين الذين واجهتهم في مباريات الزمالك ضد الأهلى"، وأنه يرى أن بركات من أفضل 5 لاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.
وأضاف مدافع الزمالك بركات إضافة قوية لأى مكان سواء فى منتخب مصر ومنصب مدير المنتخب، ويتميز بروح الدعابة والحب بين اللاعبين.
وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أن الأجهزة الفنية لمنتخب مصر سواء الأول بقيادة حسام البدري أو الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ومنتخب الشباب بقياذة ربيع ياسين بدأوا في وضع خطة لتجمع اللاعبين فى القترة المقبلة في حالة التأكد من صعوبة استئناف يطولة الدوري هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا.
بدأ مسئولو الجهاز الفنى لمنتخب مصر الاوليمبي في وضع خطة لتجمع اللاعبين في الفترة المقبلة في حالة استمرار توقف النشاط الكروي وايجاد حل لتجمع اللاعبين في معسكرات لعدة أيام استعداد لاوليمباد طوكيو المقرر إقامتها حتى الآن في 24 يوليو المقبل بطوكيو ورفض اللجنة الأوليمبية الدولية إلغاءها أو تأجيلها.
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