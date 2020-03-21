شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الإسماعيلى يستقر على رحيل جوميز فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان على الإطاحة بالفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للفريق من منصبه.

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وقرر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز مد إجازة لاعبى الفريق أسبوعاً كاملاً لحين وضوح الرؤية بشأن عودة النشاط الكروى من عدمه ويمر الدراويش بمرحلة من تراجع النتائج المحلية على صعيد بطولة الدورى، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالستة عشرة.

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علي الجانب الآخر أجرى صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى اتصالا هاتفيا بالتونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الدراويش للاطمنىان علي إصابته.

ومن جانبه طمأن اللاعب مدير الكرة علي حالته مؤكدا أنه حريص علي تنفيذ برنامجه العلاجي بدقة . وطار التونسي فخر الدين بن يوسف إلى بلاده لقضاء الإجازة التي حصل عليها هناك للتعافي من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية والتي تصيب بها خلال مباراة الجونة بالدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، حيث قال طبيب الدراويش إن اللاعب يحتاج لفترة من 3 أسابيع لشهر للتعافي من الإصابة.

كان الإسماعيلي سيخوض لقاء مرتقب أمام الرجاء المغربي بإياب نصف نهائى كأس محمد السادس للاندية الأبطال قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى بسبب أنتشار فيروس كورونا.