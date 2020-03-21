شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ كبير وشخص عظيم.. هشام محمد يدعم حسام عاشور بعد رفض الأهلى تجديد تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص هشام محمد لاعب الأهلى السابق والاتحاد السكندرى الحالى، على دعم النجم حسام عاشور، قائد فريق النادى الأهلى، بعدما أبلغته لجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء برفض تجديد عقده بناءً على توصية من السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق.

ونشر لاعب الوسط بالاتحاد السكندرى صورة للقائد حسام عاشور، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "تاريخ كبير وشخص عظيم".



هشام محمد

وحسم الأهلى ملف حسام عاشور، لاعب وسط الفريق، بعدما أبلغته لجنة التخطيط بالأحمر برفض تجديد عقده بناءً على توصية من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، ولجنة التخطيط، كما طالبت اللاعب بإعلان اعتزاله، وذلك خلال الجلسة التى عقدها مسئولو لجنة التخطيط مع عاشور، أمس الجمعة، لحسم ملف التجديد.

وكان أحد الوسطاء له دور فى تفاوض الزمالك مع حسام عاشور لمحاولة ضمه بعد تأخر الأهلى فى تجديد عقده وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن حسام عاشور قائد الأهلى طلب الحصول على 10 ملايين جنيه سنوياً، من أجل التوقيع للنادى الأبيض، فى صفقة انتقال حر، حال التحرك بصورة رسمية لضمه، فهل يُغلق عاشور ملف الأهلى ويتفاوض مع غريمه التقليدى أم ينصاع لرغبة مسئولى القلعة الحمراء ويُنهى تاريخه مُعلنا اعتزاله فى قلعة الجزيرة؟!، مسيرة طويلة قضاها حسام عاشور داخل جدران الأهلى.