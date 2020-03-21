شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رزق لاعب الأهلى السابق يحيى ذكرى رحيل والده: كنت لى سندا ودرعا وسيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا محمد رزق لاعب النادى الأهلى السابق وفريق أسوان الحالى ذكرى وفاة والده عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، حيث نشر رزق صوراً لوالده وعلق عليها: "#ذكراك_ابي_دائما_في_القلب .. يا من أشتاق إليه فى كل لحظة وكل نظرة وكل دقة قلب يا من تعثرت الدنيا بيكى من بعد فراقك يا أطيب وأحن قلب يا من علمنى كل ما فيه خير لى ولدينى وأهلى وأصدقائى يا من كنت لى سند ودرع وسيف يا من أعاننى على الشدائد حتى وصلت لما قد آت يا من انكسر بعده القلب ومات وتاه فى الدنيا ولكنى لا أنساك #أبي_رحمة_الله_عليك أسأل الله لك الرحمة والمغفرة والثبات ونور القبر ورفعة المقام وأن يسكنك الفردوس اللهم أمين.

وانتقل محمد رزق من نادى طلائع الجيش إلى أسوان فى موسم الانتقالات الشتوية الماضى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.



محمد رزق

وكان من المقرر أن يعود فريق أسوان إلى التدريبات، الأربعاء الماضى، إلا أن عبد العاطى قرر مد الإجازة ثلاثة أيام جديدة وأضاف عبد مدرب أسوان في تصريحات خاصة، أن تلك الإجازة قابلة للزيادة إذا لزم الأمر وفقًا لما ستسفر عنه الفترة المقبلة وما ستعلنه الدولة.

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ويقدم أسوان أداءً مميزًا فى الفترة الأخيرة بفضل الاستقرار الفنى للفريق وتدعيمات يناير، ويطمح مجدى عبد العاطى لمواصلة الأداء الجيد مع انطلاقة الدور الثانى وضمان البقاء فى دورى الأضواء والشهرة فى الموسم الأول بعد الصعود من دورى المظاليم.

كان أسوان قد أنهى الدور الأول بالفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على الإسماعيلى بنفس النتيجة، وأخيراً الفوز على الاتحاد السكندرى على أرضه فى الإسكندرية بهدف نظيف، قبل أن يودع كأس مصر من دور الـ16 على يد زعيم الثغر بعد الخسارة بنتيجة 2/1.