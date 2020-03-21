هل يفاوض الأهلى أحمد الشناوى بعد رحيل شريف إكرامى؟ اعرف الرد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مصدر فى النادى الأهلى ما تردد خلال الساعات الماضية حول تفاوض مسئولى القلعة الحمراء مع أحمد الشناوى حارس مرمى فريق بيراميدز، وشدد المصدر على أن الأهلى يُقدّر أحمد الشناوى وإمكانياته الفنية لكن التعاقد معه غير وارد تماماً خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلى قد وافق، أمس الجمعة، على رغبة شريف إكرامى حارس الفريق بالرحيل لأى نادً آخر خلال الموسم المقبل بعدما وجد شريف إكرامى أن الجهاز الفنى للأهلى بقيادة رينيه لا يعتمد عليه وهو الطلب الذى رحّب به مسئولو الأهلى خلال التفاوض مع الحارس الدولى أمس.

وأوضح المصدر أن أحمد الشناوى ليس هدفاً للأهلى خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أنه ليس هناك ربط بين رحيل شريف إكرامى وإمكانية التعاقد مع أحمد الشناوى.

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كانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح قد عقدت اجتماعًا، أمس الجمعة، مع شريف إكرامى وبحضور زكريا ناصف وخالد بيبو عضوى اللجنة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات وعبرت اللجنة عن شكرها وتقديرها للحارس الكبير وما قدمه من جهد وعطاء على مدى سنوات طويلة.

جاء الاجتماع ترجمة لقيمة إكرامى بوصفه أحد أبناء الأهلى الذين ساهموا بالجهد والعرق فى رفعة اسم ناديهم، وناقش الحضور رغبته في المشاركة في المباريات، وأنه تحمل الكثير جراء ابتعاده عن الملعب، وأن دوره كلاعب في الفريق سوف ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما أعلنه حارس الأهلي عبر حساباته الرسمية قبل أسابيع. وأوضحت اللجنة أن حق إكرامي في المشاركة لا تملكه ولا أي مسؤول في النادي سوى المدير الفني، الذي لا يتدخل أحد في صلاحياته وحساباته في الاتجاه الآخر.

وفي نفس الوقت أكدت اللجنة احترامها الكامل لرغبة إكرامي في إنهاء مشواره الكروي مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، والبحث عن حقه المشروع من المشاركة في المباريات. وتمنى له الجميع التوفيق في خطوته المستقبلية، وأنه سيبقى واحدًا من أبناء الأهلي المشهود لهم بالالتزام والانضباط، وأن أبواب النادي سوف تظل مفتوحة لكل أبنائه، وعلى رأسهم إكرامي، الذي لن ينكر أحد ما قدمه لناديه خلال مشواره الرائع، فضلًا عن انضباطه السلوكي على مدى تاريخه.