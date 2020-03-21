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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. صوفيا متولى: نفسى أكون مصممة أزياء وأصالة نجمتى المفضلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، نجمة اليوم فى برة الملعب، صوفيا متولى لاعبة الكرة الطائرة و شقيقة مريم متولى نجمة الفريق الأول بالنادى الأهلى ، و التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
الغناء .. بحب أغنى جدا فى أوقات الفراغ.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
الكريب والبيتزا، بعرف أعملهم حلو قوى .
صوفيا متولى
شقيقتى مريم متولى لاعبة الكرة الطائرة فى الأهلى نجمتى المفضلة .
أصالة نصرى.. بحب كل أغانيها.لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟
مصممة أزياء .لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
لا خالص .. بتعامل مع الموقف بتجاهل.
صوفيا متولى
لا مفيش حد معين بصراحة.بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال؟
الكاجوال طبعا.تفضلين الزواج من شخص رياضى أم لا؟
هو مش شرط حقيقى المهم اللى يفرق معايا الشخصية والاحترام .
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