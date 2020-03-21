"حدثت مرة واحدة".. الشناوي يوضح حقيقة الهروب من المباريات الكبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد همام:

تحدث أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز والمنتخب المصري، عن حقيقة هروبه من المباريات الكبيرة سواء كان مع ناديه أو المنتخب الوطني.

الشناوي قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورت" في الساعات الأولى من صباح السبت :"أقسم بالله مباراة صنداونز في جنوب أفريقيا هيّ الوحيدة".

وأوضح :"في مباراة صنداونز بجنوب أفريقيا طلبت بالخروج وتحديدًا عقب الهدف الثالث لأنني شعرت بعدم التوفيق ووقتها طالبت محمود جنش بإجراء عمليات الإحماء".

وتابع :"في مباراة العودة تحدثت مع مؤمن سليمان مدرب الفريق وقتها وطالبته بالمشاركة إلا أنه رفض لعدم اتهام الجماهير لي بالهروب".

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وواصل الشناوي حارس مرمى بيراميدز حديثه :"شاركت في العديد من المباريات الكبيرة سواء كان مع الزمالك أو المنتخب المصري في مختلف المسابقات".

وأكمل :"تعرضت للعديد من المباريات القوية أمام الوداد في المغرب والنجم الساحلي في تونس، الناس صدقت الإشاعة بهروبي من المباريات الجماهيرية".

وأنهى :"ما يتردد عن هروبي من المباريات الكبيرة غير صحيح، أنا تعرضت للإصابة في السمانة مع المنتخب المصري خلال مباراة السنغال بالتصفيات الأفريقية بجانب مباراة مالي في بطولة أمم أفريقيا بالجابون".

جدير بالذكر أن الشناوي البالغ من العمر 28 عامًا يلعب في صفوف بيراميدز بعدما انتقل من نادي الزمالك في صيف 2018.