الخليج 365 يوضح موقف تريزيجيه من عرض بشكتاش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يرغب الدولي المصري محمود محسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الإنجليزي، في الاستمرار بالملاعب الإنجليزية لفترة أطول، ولا ينوي الرحيل للدوري التركي كما تردد.

وكشفت تقارير صحفية تركية مواصلة نادي بشكتاش التركي مساعيه من أجل الحصول على خدمات تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "هابرلر" التركية نقلا عن "الصباح"، إن المحترف المصري محمد النني، لاعب وسط بشكتاش، التقى بتريزيجيه من أجل الحديث معه عن الأجواء داخل الفريق وإقناعه باللعب لصفوف بطل تركيا.

ووفقا لما علمه "يلا كورة" من خلال مصادره، فإن تريزيجيه لم يُبد أي موافقات مبدئية بشأن الانتقال لبشكتاش التركي، والنني لم يقم بالتحدث معه عن الأجواء هناك من أجل اقناعة بالتواجد بصفوف الطريق.

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وأشار المصدر، الى أن النني لم يحسم موقفه النهائي من بشكتاش سواء بالبقاء أو الرحيل، وبالتالي كيف له أن يتواصل مع تريزيجيه ويحاول اقناعه باللعب لصفوف النادي التركي.

وشدد المصدر على رغبة تريزيجيه في الاستمرار في إنجلترا لأطول فترة ممكنة.

وسجل تريزيجيه ثلاثة أهداف ونجح في صناعة هدفين بعد مشاركته في 24 مباراة مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري (2019-2020).

يُذكر أن صاحب الـ25 عاما انتقل إلى بريميرليج الصيف الماضي بعد تألقه مع قاسم باشا التركي، ليوقع عقدا مع أستون فيلا حتى عام 2023.