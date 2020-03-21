قطبا مانشستر يساهما في حملة تبرع لمكافحة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ معتز عمر:



اشترك ناديا مانشستر يونايتد والسيتي في حملة تبرع لدعم بنوك الطعام في مدينة مانشستر، وذلك في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأعلن قطبا مدينة مانشستر عبر مواقعهما الرسمية عن تبرعهما بمبلغ 100 ألف جنيه إسترليني لمنظمة "تروسيل تراست" الخيرية، وذلك من أجل دعم بنوك الطعام المحلية في مدينة مانشستر.

ونشر الناديان بيانا مشتركا، جاء نصه :" نحن فخورون بالدور الذي يلعبه مؤيدونا في مساعدة بنوك الطعام المحلية، ونقدر الضغط المتزايد المحتمل أن يتم وضعه على هذه المؤسسات الخيرية بسبب تأثير انتشار فيروس كورونا، وفي وقت التحدي لمجتمعنا يسعدنا أن نلتقي مع جماهيرنا لمساعدة أفراد المجتمع الضعفاء".

يذكر أن النشاط الكروي في إنجلترا قد تم تعليقه يوم 13 مارس الماضي وحتي مطلع إبريل، قبل أن تجتمع رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" مع الأندية وتحدد يوم 30 إبريل المقبل موعدا لاستئناف المسابقة.