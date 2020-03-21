مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي خطواتهم للتجديد مع فايلر.. وبديل حسام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، إن عملية التجديد للسويسري رينيه فايلر وجهازه المعاون اقتربت بشدة.

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"الخليج 365" "ملف تجديد التعاقد مع فايلر ومعاونيه اقترب من الحسم، تم الاتفاق معه والأمور تسير بشكل جيد".

وتعاقد الأهلي مع رينيه فايلر أغسطس الماضي خلفا لمارتن لاسارتي بعد لمدة عام.

وواصل "أيضا لجنة التخطيط بالأهلي وضعت أكرم توفيق ضمن حسابات الموسم الجديد من أجل الاستفادة منه بعد القرار الخاص بحسام عاشور".

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واستمر "أكرم توفيق تنتهي إعارته بنهاية الموسم الحالي مع الجونة، والنية تتجه للابقاء عليه بصفوف الفريق الموسم الجديد وعدم تجديد الإعارة".

وساهم أكرم توفيق في تأهل منتخب مصر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد التتويج بأمم أفريقيا تحت 23 عام.

ويلعب أكرم توفيق في الوقت الحالي لصفوف الجونة معاراً لنهاية الموسم.

وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قد استقرت على عدم التجديد لحسام عاشور قائد ولاعب وسط الفريق.