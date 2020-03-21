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نابولي يُعلن موعد استئناف تدريباته رغم استمرار تفشي كورونا في إيطاليا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أعلن نادي نابولي الإيطالي، عن موعد استئناف تدريبات الفريق على الرغم من استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، سبق وأعلن إيقاف كافة منافسات الدوري، حتى 3 إبريل المقبل بعد انتشار كورونا.

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وحدد النادي الإيطالي في بيان رسمي أصدره على موقعه الرسمي، الخامس والعشرين من الشهر الجاري، موعداً لاستئناف تدريباته على الرغم من استمرار تفشي كورونا بصورة كبيرة بإيطاليا.

وانتقدت العديد من الصحف الإيطالية قرار النادي الإيطالي بالبدء في التدريب مرة أخرى، وتجاهله لنصائح السلامة الصحية بإيطاليا.

يذكر أن إيطاليا تعتبر من أكثر الدول الأوروبية تضرراً بانتشار وباء كورونا حول العالم.

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