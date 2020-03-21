مهاجم صيني ضمن قائمة مصابي إسبانيول بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي:
كشف الاتحاد الصيني لكرة القدم، أن اللاعب الصيني وو لي مهاجم نادي إسبانيول الإسباني، ضمن قائمة مصابي النادي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وكان نادي إسبانيول أعلن في وقت سابق عن وجدود 6 حالات مصابين في الفريق دون الكشف عن هوياتهم.
وقال بيان الاتحاد الصيني في إن وو لي أظهر عوارض متوسطة ويخضع للعلاج حاليًا، وقد وضع نفسه في الحجر الصحي بمدينة برشلونة.
ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإنه كانت هناك شائعات حول العينة الإيجابية للمهاجم الصيني، ومع ذلك، لم يرغب نادي إسبانيول في تقديم أي معلومات عنه، مع اللجوء إلى سرية البيانات الطبية للاعبيهم.
يذكر أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قرر تأجيل منافسات الدوري الإسباني "الليجا" حتى مطلع إبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.
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