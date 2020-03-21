محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ معتز عمر:
تعتزم الأندية الإيطالية تخفيض أجور لاعبيها وموظفيها، للتخفيف من أثر الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تلك الأندية بعد توقف نشاط كرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأشارت التقارير الصحفية الإيطالية أن أندية الدوري الإيطالي تفكر في قطع مرتبات لاعبيها بنسبة قد تصل إلى 30%.
ونقلا عن صحيفة "صن" البريطانية، فإن كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس سيكون أكبر المتضررين من هذا القرار، حيث أنه يعد أكثر اللاعبين تقاضيا للأجور في الدوري الإيطالي بـ30 مليون يورو في الموسم.
وأضافت الصحيفة أن رونالدو قد يخسر مبلغ 10 ملايين يورو، إذا تم تطبيق هذا القرار في نادي يوفنتوس.
يُذكر أن الدوري الإيطالي تم تعليقه لأجل غير مسمى من قبل اتحاد كرة القدم، بسبب انتشار وباء كورونا في إيطاليا، حيث تعد الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات بالفيروس المستجد.
كذلك تم عزل كافة لاعبي يوفنتوس بعد اكتشاف إصابة اثنين من صفوفه بفيروس كورونا، وهما المدافع الإيطالي دانيلي روجاني والفرنسي بليس ماتدويدي.
كانت هذه تفاصيل خبر خسارة مادية كبيرة تهدد رونالدو.. هل تؤثر أزمة الكرة الإيطالية على استمراره مع يوفي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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