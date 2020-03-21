الشباب والرياضة تواصل تنفيذ الاجراءات الاحترازية بالهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظات

إستمرارا لجهود وزارة الشباب والرياضة في تعقيم المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية، تم القيام بتعقيم كامل لمبنى ديوان عام الوزارة حيث طالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستمرار التعقيم الكامل لكافة أرجاء ومنشآت الهيئات الشبابية والرياضية فى كافة المحافظات.

كما طالب الوزير بإستمرار تعقيم منشآت المركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، مع ضرورة

المتابعة اليومية من قبل لجنة العمليات المركزية بالوزارة لإدارة الأزمة، والتي قد وجهت بالالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ورفع درجة الاستعداد القصوي داخل ديوان الوزارة، وكافة المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للوزارة للوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال الاهتمام بالنظافة العامة ووسائل التعقيم وتوعية العاملين .

ووجه صبحي بالمتابعة اللحظية من قبل وكلاء الوزراء فى كافة المديريات بالحرص على نظافة كافة الهيئات الشبابية والرياضية بالاضافة الى اتباع نظم تهوية للاماكن المغلقة للحفاظ على صحة الجميع.

وتابع د. اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عمليات تعقيم وتطهير مراكز التعليم المدنى ومنتديات الشباب والمدن الشبابية والرياضية بالاضافة الى مراكز الشباب المختلفة، مطالبا وكلاء الوزارة بمتابعة عمليات التعقيم والتطهير بشكل يومى للحفاظ على سلامة وصحة المصريين