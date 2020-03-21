شاهد.. إنقسام حول مصير حسام عاشور حول الإعتزال أو الرحيل عن الأهلي

تفاعلت العديد من جماهير الكرة المصرية، مع الأنباء التي ترددت أمس عن إحتمالية رحيل حسام عاشور قائد الأهلي، عن القلعة الحمراء بعد أن عرضت عليه الإدارة الإعتزال.

وكان الأهلي عرض على حسام عاشور الاعتزال وإنهاء مسيرته الكروية مع التكفل بمباراة اعتزال تليق بجانب فترة معايشة مع أحد الأندية الأوروبية لتأهيله فنيًّا أو إداريًّا.

وقامت جماهير الكرة بصفة عامة وجماهير الأهلي بصفة خاصة في التعبير عن رأيها حول الموقف الذي يجب أن يتخذه اللاعب سواء بالإعتزال، أو الأنتقال لنادي أخر.

وظهرت العديد من التغريدات عبر

موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" التي طالبت حسام عاشور بالإعتزال، والخروج من الباب الكبير تقديراً لمشواره الكروي مع الأهلي والذي نال فيه العديد من الألقاب.

في حين طالب البعض من اللاعب أن لا يرحل إلى أي نادي أخر نظراً لكبر سنه والإعتماد خلال الموسمين القادمين على خوض فترات معايشة من أجل أن يتم إعداده ليكون أحد الكوادر الفنية في الأهلي.

فيما استنكرت جماهير أخرى قرار إدارة الأهلي بوضع اللاعب

أمام خيار الإعتزال أو الرحيل، مؤكدين أن تاريخ حسام عاشور كان يجب أن يلقى احترام وتقدير، وكان من المفترض أن يكون في فترة تجميد في الفريق لموسم أو اثنين قبل أن يعتزل بشكل رسمي.

كما أكدت بعض التغريدات أن إنتقال حسام عاشور إلى أي نادي أخر سوف يؤثر على تاريخه بالسلب، خاصة وان مركزه يحتاج إلى قدرات بدنية قوية وهو ما لن يتمكن اللاعب على القيام به، فيما طالب أخرين بإنتقال قائد الأهلي إلى الزمالك.

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وكانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، أبلغت حسام عاشور بأن الخيارات الفنية للمدير الفني للفريق، التي ينوي الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة لن يكون عاشور من بينها.