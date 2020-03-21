أعلن جنارو جاتوزو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي نابولي الإيطالي عن موعد استئناف تدريبات الفريق. ونشر نابولي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلًا إن الفريق سوف يستأنف تدريباته يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 مارس الجاري. تويتر قائلًا إن الفريق سوف يستأنف تدريباته يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 مارس الجاري. وانتقد العديد من الصحفيين في إيطاليا قرار نابولي باستئناف التدريبات بسبب انتشار فيروس كورونا داخل بلادهم وأرتفاع عدد الإصابات والوفيات. وتعلق جميع دول العالم جميع الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا الذي ضرب معظم دول العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رغم انتشار كورونا في إيطاليا.. نابولي يستأنف تدريباته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.