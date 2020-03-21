حرص مجلس إدارة النادي االإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بتهنئة الشعب المصري بقدوم عيد الأم اليوم السبت الموافق 21 مارس .
ونشر الإسماعيلي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك " قائلًا :" "كل عام وكل أمهاتنا بخير وصحة وسعادة ربنا يبارك في عمرهم ويرحم من توفى منهم ويجعلنا سبب في فرحتهم دنيا وآخره".
وأضاف على صورة كاتبًا آية قرأنية قائلًا :" بسم الله الرحمن الرحيم "ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنًا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولواديك ألي المصير " .. صدق الله العظيم .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الإسماعيلي يهنيء الشعب المصري بعيد الأم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.