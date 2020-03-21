شاهد.. الإسماعيلي يهنيء الشعب المصري بعيد الأم

حرص مجلس إدارة النادي االإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بتهنئة الشعب المصري بقدوم عيد الأم اليوم السبت الموافق 21 مارس .

ونشر الإسماعيلي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "

فيسبوك " قائلًا :" "كل عام وكل أمهاتنا بخير وصحة وسعادة ربنا يبارك في عمرهم ويرحم من توفى منهم ويجعلنا سبب في فرحتهم دنيا وآخره".

وأضاف على صورة كاتبًا آية قرأنية قائلًا :" بسم الله الرحمن الرحيم "ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنًا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولواديك ألي المصير " .. صدق الله العظيم .