فاروق جعفر: طارق حامد طور من مفهوم لاعب الوسط في مصر

أشاد فاروق جعفر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالمستويات الفنية المميزة التي يقدمها طارق حامد، نجم خط وسط الفريق الأبيض. الأبيض. وأضاف جعفر خلال تصريحات تلفزيونية :" طارق حامد طور من مفهوم لاعب خط الوسط في الكرة المصرية". المصرية". وأكمل:" لا يمكن أن يفكر أي مدير فني في استبعاد لاعب بحجم وقيمة طارق حامد". واختتم حديثه مؤكداً أن تألق طارق حامد وروحه داخل الملعب أجبرا اللاعبين على الاستماع لتوجيهاته خلال المباريات الكبرى.

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