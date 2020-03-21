جودين على أعتاب الرحيل عن إنتر ميلان

اقترب الأوروجواياني دييجو جودين مدافع انتر ميلان الإيطالي، من الرحيل عن صفوف النيراتزوري خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية يقترب من الرحيل عن انتر ميلان خلال

الصيف المقبل، خاصة وإنه لم ينسجم مع الحياة في إيطاليا، ويرغب في العودة إلى إسبانيا مرة أخرى.

وأشارت أن انتر ميلان وضع لاعبين كبدائل

للتعاقد مع أحدهم في حال رحيل جودين عن الفريق، وأبرزهم كومبولا مدافع هيلاس فيرونا.

يذكر أن جودين أنتقل إلى صفوف انتر ميلان قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، في صفقة إنتقال حر بعد إنتهاء عقده مع الروخيبلانكوس.