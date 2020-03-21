اخبار الرياضه

جودين على أعتاب الرحيل عن إنتر ميلان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اقترب الأوروجواياني دييجو جودين مدافع انتر ميلان الإيطالي، من الرحيل عن صفوف النيراتزوري خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية يقترب من الرحيل عن انتر ميلان خلال

الصيف المقبل، خاصة وإنه لم ينسجم مع الحياة في إيطاليا، ويرغب في العودة إلى إسبانيا مرة أخرى.

وأشارت أن انتر ميلان وضع لاعبين كبدائل

للتعاقد مع أحدهم في حال رحيل جودين عن الفريق، وأبرزهم كومبولا مدافع هيلاس فيرونا.

يذكر أن جودين أنتقل إلى صفوف انتر ميلان قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، في صفقة إنتقال حر بعد إنتهاء عقده مع الروخيبلانكوس.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جودين على أعتاب الرحيل عن إنتر ميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا