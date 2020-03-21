محمود فايز: متعاطف مع حسام عاشور

أكد محمود فايز عضو الجهاز الفني الأسبق لمنتخب مصرعلى تعاطفه الكامل مع حسام عاشور نجم النادي الأهلي.

وكان الأهلي عرض على حسام عاشور الاعتزال وإنهاء مسيرته الكروية مع التكفل بمباراة اعتزال تليق بجانب فترة معايشة مع أحد الأندية الأوروبية لتأهيله فنيًّا أو

إداريًّا.

وقال فايز في تصريحات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من أصعب المواقف في المشوار الكروي للاعب تجرع منه من قبل أساطير كروية... كاسياس... راؤل جونزاليز...ألخ".

وواصل "احترافياً: النادي والمدرب مغلطوش

إنسانيا متعاطف جدا مع الأسطورة حسام عاشور منقدرش نلوم النادي وبرضوا مقدر نفسية حسام اللي الأهلي بالنسبة له زي الأم اللي ميقدرش يبعد عنها".

وكانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، أبلغت حسام عاشور بأن الخيارات الفنية للمدير الفني للفريق، التي ينوي الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة لن يكون عاشور من بينها.