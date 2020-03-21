لاعب الزمالك السابق: مصطفى محمد مستقبل هجوم الكرة المصرية

أثنى عبدالحليم علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك السابق، على ما يقدمه مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض الشاب منض عودته من الاعارة في الموسم الجاري.
وقال العندليب في تصريحات تلفزيونية على شاشة قناة الزمالك:" مصطفى محمد هو مستقبل هجوم الكرة المصرية ومن الضروري وجوده على رأس قائمة منتخب مصر في الفترةالمقبلة".
وأتم عبدالحليم إشادته بمصطفى محمد قائلا: "أفضل ما يميز مهاجم الزمالك عن باقي مهاجمي مصر هو التسديد بإتقان وبقوة من على مسافات بعيدة وهي الميزة الغائبة عن أغلب مدافعي الكرة المصرية في الوقت الحالي".
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