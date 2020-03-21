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الزمالك يلجأ للمحكمة الرياضية الدولية في أزمة مباراة القمة

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سادت حالة من الاستياء داخل القلعة البيضاء بعد قرار لجنة التظلمات برفض استئناف النادى الخاص بالمطالبة بإعادة لقاء القمة وإلغاء العقوبات الخاصة باعتبار فريق الكرة منسحبا من مباراة الأهلى والإصرار على خصم ست نقاط من الفريق.

وينوى مجلس الإدارة تقديم ملف كامل مدعم بالمستندات والفيديوهات إلى المحكمة الدولية خاص بجميع الظروف التى أدت إلى عدم تمكن الفريق من الذهاب إلى استاد

القاهرة لمواجهة الأهلى، ومنها ظروف سوء الأحوال الجوية التى أدت فى نفس اليوم إلى إلغاء عدد من المباريات بالإضافة إلى تأجيل اتحاد الكرة الجولتين 18 و19 لبطولة الدورى الممتاز لنفس السبب، كما ينوى مجلس الإدارة رفع دعوى قضائية بمجلس الدولة لهذا الشأن نفسه، حيث سبق أن حصل على حكم قضائى الموسم قبل الماضى، حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى قرارها النهائى بشأن الدعوى القضائية التى رفعها مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وحملت رقم 46451 لسنة 71 قضائية، وجاء فى القرار قبولها الدعوى التى قدمها مسئولو النادى والمطالبة بإعادة المباراة.

واختصم مسئولو الزمالك فى الدعوى، كلاً من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ومدير مديرية الشباب والرياضة، لوقف القرار الصادر من اتحاد الكرة بالامتناع عن إعادة مباراة الزمالك والمقاصة، وإلزامها بتحديد موعد آخر لإعادة المباراة بين الفريقين.

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