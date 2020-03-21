طبيب الزمالك يعلن شفاء عبدالله جمعة وعبدالغني من الإصابة

أجرى الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اتصالات مع الثلاثى فرجانى ساسى الموجود فى تونس وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم الموجودين فى المغرب للاطمئنان عليهم ومطالبتهم بالالتزام بتعليمات الجهاز الطبى للوقاية من فيروس كورونا. بتعليمات الجهاز الطبى للوقاية من فيروس كورونا. وأكد طبيب الفريق أنه طلب من محمد أوناجم الخضوع لبرنامج تأهيلى خاص بالمغرب على خلفية إصابته بجذع فى الرباط الداخلى للركبة، والتواصل معه بصفة دائمة لمعرفة تطورات الإصابة. فى الرباط الداخلى للركبة، والتواصل معه بصفة دائمة لمعرفة تطورات الإصابة. وكشف الدكتور محمد أسامة أن عبدالله جمعة ومحمد عبدالغنى لاعبى الزمالك قد شفيا تماماً من الإصابة التى لحقت بهما وباتا جاهزين للمشاركة مع الفريق فى أول تجمع بعد العودة للتدريبات.

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