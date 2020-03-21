بث مباشر | مستجدات فيروس كورونا في الرياضة وكرة القدم

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يُقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر اليومي لجميع مستجدات وآخر أخبار فيروس كورونا وتأثيره على جميع دوريات ومسابقات كرة القدم والرياضة عمومًا حول العالم.
تفشى فيروس كورونا في أكثر من 170 دولة منذ بداية شهر مارس الجاري بعد ظهوره لأول مرة في الصين ثم إيران وإيطاليا وبعض دول جنوب شرق آسيا.
وتسبب الفيروس التاجي المُستجد في إيقاف 99٪ من المسابقات والتظاهرات الرياضية حول العالم، وفي مقدمتهم أكبر خمس دوريات كروية في العالم “الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي”.
وتكبدت إيطاليا خسائر فادحة إثر تعاملها باستخفاف مع انتشار كورونا في شمال مدينة ميلانو بيرغامو، خاصةً عندما تراجع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن تأجيل مباريات الدوري المحلي خوفًا من اتهامه بتطبيق “كالتشيو بولي” جديد لمساعدة يوفنتوس على العودة في المنافسة على لقب السيري آ أمام الإنتر ولاتسيو.
ودفع الاتحاد الإيطالي ثمن استئناف الدوري الإيطالي بعد أسبوع واحد من تأجيله إصابة عدد هائل من لاعبي سامبدوريا وفيورنتينا بفيروس كورونا، بالإضافة لإصابة ثنائي يوفنتوس “دانييلي روجاني وبليز ماتويدي”.
مباراة كورونا
مباراة كورونا مع الحياة بدأت في نهاية عام 2019، لكنها انطلقت فعليًا منذ يوم 14-3-2020، عندما تم تأجيل الدوريات الخمس الكبرى، واتخاذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قرار بتأجيل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب تفشي الفيروس المستجد “كوفيد-19” في إيطاليا بصورة غير مسبوقة.
وتوفى عند تأجيل الدوريات الخمس الكبرى أكثر من 1500 حالة في إيطاليا، الأمر الذي دفع الدوريات الأخرى مثل الإسباني والفرنسي والألماني نحو اتخاذ قرار التأجيل.
ولم تجد رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز “مفرًا” من تأجيل الجولة الـ 30 من البريميرليج ومباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، لمدة شهر كامل بعدما كشف نادي آرسنال عن إصابة مدربه “ميكيل آرتيتا” بالفيروس اللعين يوم 12 مارس.
وتحدثت إدارة تشيلسي في اليوم التالي عن إصابة الجناح الشاب “كالوم هودسون أودي”، وتطرقت إدارة ليستر سيتي في بيان رسمي إلى ظهور أعراض كورونا على ثلاثة من لاعبي الفريق.
كما ظهرت حالة إصابة بفيروس كورونا في فريق كرة السلة التابع لنادي ريال مدريد، الأمر الذي أدخل النادي ككل في عزل صحي، بما في ذلك الرئيس فلورنتينو بيريز.
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كورونا ???? (17 يومًا) – (60 يومًا) الكرة ⚽️
???????? ملعب الحياة (كوكب الأرض)
♻️ جارية منذ 1 مارس 2020 حتى الآن…
???? بث مباشر “كتابي” لحرب كرة القدم مع كورونا
- ???????? أهلاً بكم في هذا الموضوع المُحدث بصفة دورية عن آخر أخبار كرة القدم مع كورونا..
- ♻️ كل ما عليك فعله لمتابعة آخر المستجدات في هذا البث هو تحديث الصفحة كل 30-60 دقيقة فقط على مدار اليوم.
- ???? يصحبكم في هذا البث المباشر “محمود ماهر” من مكتب الخليج 365 بالعاصمة المصرية القاهرة لنقل أحداث “حرب كرة القدم مع كورونا”.
- ???????????? سيناريو ولا في الأحلام نعيشه معًا..لكن لا بد من توثيقه بالصورة والكلمة..فهو حدث تاريخي لم تعهده البشرية منذ فيروس الإنفلونزا الإسبانية مطلع القرن العشرين.
- ???? البث المباشر يتضمن أخبار عن المصابين بفيروس كورونا من لاعبين ومدربين وإداريين + تبرعات نجوم اللعبة والاتحادات والأندية لإنقاذ المصابين في مختلف البلاد.
- ???? في نتيجة المباراة أعلاه نضع لكم تحديثًا بعدد الأيام التي تفوق فيها كل طرف على الآخر.
- يوم 21 مارس .. النتيجة 17 لفيروس كورونا مقابل 60 لكرة القدم.
- ???? فيروس كورونا تفوق على كرة القدم في هذه الحرب بمجموع 17 يومًا فقط منذ اكتشافه لأول مرة في الصين خلال نهاية ديسمبر 2019.
- ???? فيروس كورونا تفوق في بداية هذه المباراة أو الحرب الشاقة لمدة 7 أيام، عندما تسبب في تأجيل الجولة الـ26 للدوري الإيطالي من يوم 1 مارس إلى يوم 8 مارس 2020.
- ???? عاد فيروس كورونا ليتفوق من جديد على كرة القدم لمدة 8 أيام، بالتسبب في تأجيل جميع الدوريات بدءًا من يوم 12 مارس إلى 21 مارس 2020، والعرض مستمر..
- ???? كرة القدم كانت ولا زالت متفوقة في عدد الأيام على فيروس كورونا، فلم تتأجل أي مباراة من مباريات الدوريات الكبرى أو دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا أو حتى الدوريات العربية خلال 31 يومًا من شهر يناير و29 يومًا من شهر فبراير 2020.
- ???????????? لكن كل شيء تبدل في الأول من مارس، عندما قرر الاتحاد الإيطالي تأجيل المباريات بسبب تفشي المرض، قبل أن يقرر استئناف المسابقة لكن دون حضور جمهور.
- الآن المنافسة على أشدها بين فيروس كورونا وكرة القدم…ويبدو أن الفيروس في طريقه للتغلب في عدد الأيام.
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???????? بداية الحرب
- ???? 1 من مارس | الحكومة الإيطالية تقرر تعليق جميع الأنشطة الرياضية وليس الدوري الإيطالي فقط، لكن في المقاطعات التي تعاني من خطر كورونا، ما أدى إلى تأجيل مباريات يوفنتوس مع بولونيا، والإنتر مع ساسولو، وأتالانتا مع لاتسيو، ونابولي مع فيرونا.
- ???? 2 مارس – رئيس ليون جان ميشيل أولاس يطلب من يويفا مواجهة يوفنتوس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب محايد بدلاً من ملعب آليانز ستاديوم في تورينو لخوفه من فيروس كورونا.
- ???? 3 مارس .. تقرر تأجيل مباراة يوفنتوس وميلان على ملعب آليانز ستاديوم في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، علمًا بأن يوفنتوس تعادل في ملعب سان سيرو 1/1 بركلة جزاء أحتسبت لكريستيانو رونالدو في الدقيقة الأخيرة.
- ???? 4 مارس..تأجيل مباراة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا بين نابولي والإنتر، ورئيس وزراء إيطاليا “جوسيبي كونتي” يترك حرية التصرف لرابطة الدوري الإيطالي في تأجيل المباريات، قائلاً “دور رئاسة الوزراء يقتصر على توضيح الحدود التي يجب تخطيطها في المناطق المصابة، لكن قرار اللعب من عدمه يخص مسؤولي اللعبة”.
- ???? 5 مارس..ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مدينة ليفربول التي يتصدر فريقها منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وبات على بُعد 6 نقاط فقط من حسم اللقب لصالحه.
- ???? 6 مارس..وضع مساعد مدرب أياكس أمستردام الهولندي “كريستيان بولسن” ومدرب الفريق “أليساندرو شونماكر” في الحجر الصحي حيث ظهرت عليهما بعض الأعراض الأولية لفيروس كورونا بعد حضور حفل بعد عدد من المرضى.
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