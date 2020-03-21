بث مباشر | مستجدات فيروس كورونا في الرياضة وكرة القدم

يُقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر اليومي لجميع مستجدات وآخر أخبار فيروس كورونا وتأثيره على جميع دوريات ومسابقات كرة القدم والرياضة عمومًا حول العالم.

تفشى فيروس كورونا في أكثر من 170 دولة منذ بداية شهر مارس الجاري بعد ظهوره لأول مرة في الصين ثم إيران وإيطاليا وبعض دول جنوب شرق آسيا.

وتسبب الفيروس التاجي المُستجد في إيقاف 99٪ من المسابقات والتظاهرات الرياضية حول العالم، وفي مقدمتهم أكبر خمس دوريات كروية في العالم “الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي”.

وتكبدت إيطاليا خسائر فادحة إثر تعاملها باستخفاف مع انتشار كورونا في شمال مدينة ميلانو بيرغامو، خاصةً عندما تراجع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن تأجيل مباريات الدوري المحلي خوفًا من اتهامه بتطبيق “كالتشيو بولي” جديد لمساعدة يوفنتوس على العودة في المنافسة على لقب السيري آ أمام الإنتر ولاتسيو.

ودفع الاتحاد الإيطالي ثمن استئناف الدوري الإيطالي بعد أسبوع واحد من تأجيله إصابة عدد هائل من لاعبي سامبدوريا وفيورنتينا بفيروس كورونا، بالإضافة لإصابة ثنائي يوفنتوس “دانييلي روجاني وبليز ماتويدي”.

مباراة كورونا

مباراة كورونا مع الحياة بدأت في نهاية عام 2019، لكنها انطلقت فعليًا منذ يوم 14-3-2020، عندما تم تأجيل الدوريات الخمس الكبرى، واتخاذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قرار بتأجيل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب تفشي الفيروس المستجد “كوفيد-19” في إيطاليا بصورة غير مسبوقة.

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وتوفى عند تأجيل الدوريات الخمس الكبرى أكثر من 1500 حالة في إيطاليا، الأمر الذي دفع الدوريات الأخرى مثل الإسباني والفرنسي والألماني نحو اتخاذ قرار التأجيل.

ولم تجد رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز “مفرًا” من تأجيل الجولة الـ 30 من البريميرليج ومباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، لمدة شهر كامل بعدما كشف نادي آرسنال عن إصابة مدربه “ميكيل آرتيتا” بالفيروس اللعين يوم 12 مارس.

وتحدثت إدارة تشيلسي في اليوم التالي عن إصابة الجناح الشاب “كالوم هودسون أودي”، وتطرقت إدارة ليستر سيتي في بيان رسمي إلى ظهور أعراض كورونا على ثلاثة من لاعبي الفريق.

كما ظهرت حالة إصابة بفيروس كورونا في فريق كرة السلة التابع لنادي ريال مدريد، الأمر الذي أدخل النادي ككل في عزل صحي، بما في ذلك الرئيس فلورنتينو بيريز.

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كورونا ???? (17 يومًا) – (60 يومًا) الكرة ⚽️

???????? ملعب الحياة (كوكب الأرض)

♻️ جارية منذ 1 مارس 2020 حتى الآن…

???? بث مباشر “ كتابي ” لحرب كرة القدم مع كورونا