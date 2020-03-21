فيروس كورونا: الاتحاد الصيني يؤكد إصابة نجم إسبانيول “وو لي”

كشف الاتحاد الصيني لكرة القدم عن حقيقة إصابة نجم نادي إسبانيول الإسباني “وو لي” بفيروس كورونا المستجد، بعد أيام قليلة من اعتراف إدارة إسبانيول بوجود ستة مصابين بين صفوفه دون إعلان هوياتهم لوسائل الإعلام.

وأوضح الاتحاد الصيني لكرة القدم في بيانه أن الأعراض الأولية لفيروس كورونا قد ظهرت على “وو لي”، واصفًا إياها بالأعراض المتوسطة.

وأضاف البيان “اللاعب يخضع للعلاج حاليًا حسب تأكيد مالك نادي إسبانيول (رجل الأعمال الصيني تشن يانشنغ)”.

النادي التابع لإقليم كتالونيا يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة فقط، وقد أعلن الثلاثاء الماضي في بيان عبر موقعه الالكتروني، تسجيل ست حالات إصابة بالفيروس التاجي “كوفيد-19” بين اللاعبين والجهاز الفني.

وفي حين لم يكشف النادي هوية المصابين، أكد أن العوارض التي ظهرت عليهم متوسطة، وأن الجميع “يلتزمون بالتعليمات الطبية”.

وأكد الاتحاد الصيني انه سيبقى على تواصل مع وو لي وإدارة نادي إسبانيول، وسيوفر كافة المساعدة الضرورية كما هو ملائم، متمنيا للمهاجم الدولي تعافيًا سريعًا.

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ولعب وو لي ما مجموعه 38 مباراة في الدوري الإسباني منذ انضمامه لصفوف إسبانيول قادمًا من نادي شنجهاي دونجيا في الميركاتو الشتوي 2019، واستطاع تسجيل 6 أهداف من بينهم هدف أمام برشلونة في الجولة ال19 من الليجا هذا الموسم، وانتهت المباراة بالتعادل 2/2.

الحجر الصحي

أكدت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” الرسمية دخول المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا في الحجر الصحي بمنزله في مدينة برشلونة.

ويُعد وو لي الصيني الوحيد الذي يدافع عن ألوان نادٍ في البطولات الخمس الكبرى في أوروبا (إسبانيا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا وإيطاليا).

ولقي المهاجم إشادة واسعة في بلاده في كانون يناير الماضي، عندما سجل هدف مذهل في مرمى برشلونة.

ورأت وسائل إعلام يومها أن وو لي نجح في تدشين “فصلاً جديدًا” في كرة القدم الصينية، منوهة بأنه أول لاعب صيني على الإطلاق يسجل في مرمى برشلونة.