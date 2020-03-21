رياضة | كورونا.. يجبر رونالدو الدخول في حجر صحي إلزامي

يخضع كريستيانورونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي للحجر الصحي في مسقط رأسه "ماديرا" بالبرتغال، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشارت تقارير صحفية اليوم السبت، أن البرتغالي رونالدو، سيخضع لحجر صحي أطول من زملائه الآخرين المتواجدين حاليًا في إيطاليا.

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وذكر موقع "توتو ميركاتو"، أن الحجر الصحي الإلزامي سيكون في انتظار رونالدو رفقة 3 من لاعبي اليوفي وهم جونزالو هيجواين وميراليم بيانيتش وسامي خضيرة، الذين سافروا خارج إيطاليا في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف الموقع أنه عندما يستأنف التدريبات، سيكون على رباعي السيدة العجوز، التواجد في حجر صحي لمدة 14 يومًا بمجرد وصولهم إلى إيطاليا.



جدير بالذكر أن رونالدو غادر إيطاليا متجهًا إلى البرتغال، في الأسابيع الماضية، للاطمئنان على والدته، وظل هناك خوفًا من تفشي فيروس كورونا الذي ضرب إيطاليا بقوة.

