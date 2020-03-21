رياضة | تجديد عقود ثنائي الأهلي وتعديل رواتبهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد عقود ثنائي الأهلي وتعديل رواتبهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ملف تعديل عقود بعض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

ويأتي قرار مجلس الإدارة بأوامر من الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، للحفاظ على تركيز اللاعبين ولياقتهم البدنية.

وفتحت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، ملف التجديد لكل من أحمد الشيخ لاعب الفريق وعلي لطفي حارس المرمى، مع تعديل عقودهم مستقبلًا.

ويعتبر الثنائي هما الأقل فئة تقاضيًا راتبًا سنويًا في الأهلي، حيث ينتهي عقدهم مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم المقبل.

وكان النادي الأهلي، أعلن عن التجديد مع وليد سليمان لمدة موسمين فيما تم الاستغناء عن شريف إكرامي حارس المرمى وحسام عاشور لاعب وقائد الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.