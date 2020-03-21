رياضة | قرارا عاجل من "كاف" بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرارا عاجل من "كاف" بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" برئاسة أحمد أحمد انه جرى توجيه الموظفين بمقر الاتحاد في العاصمة المصرية القاهرة، بالعمل من المنزل خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال أحمد أحمد، عبر موقع الكاف اليوم السبت: "أقدم لكم التحية من الاتحاد الأفريقي. كانت الأيام الماضية حزينة لكرة القدم الأفريقية والعالم بأسره، بسبب الطبيعة المتطورة لفيروس كورونا في أنحاء العالم".

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وأضاف:" كان هناك إغلاق تام في بعض الدول والاتحادات الأعضاء، وفي بعض الحالات كان هناك إغلاق جزئي".

وتابع: "على الرغم من كوننا منظمة لكرة القدم، فإن أحد أهدافنا هو المشاركة في مكافحة الآفات التي تشكل تهديدا للقارة وللإنسانية، وفي هذا الصدد، اتخذنا قرارات رئيسية للسيطرة على انتشار الفيروس".

واختتم: "نتيجة لذلك أوقفنا جميع المسابقات بما في ذلك التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، وبطولة الأمم الأفريقية للمحليين، وتم تأجيل الجمعية العمومية العادية الثانية والأربعين للكاف".