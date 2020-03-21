رياضة | باريس سان جيرمان يستقر على خليفة توخيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يستقر على خليفة توخيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية فرنسية اليوم السبت، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بدأ رحلة البحث على مدرب جديد، يقود الفريق خلال الموسم المقبل خلفاً لمدرب الفريق الحالي الألماني توماس توخيل.

ووفقاً لما أورته شبكة فوتبول إيطاليا، عبر شبكة فوت ميركاتو الفرنسية، فإن ممثلي النادي العاصمي بدأوا بالفعل محادثات مبدأية مع الإيطالي ماسيمليانو أليجري، لتولي مهمة تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وجاء قرار التفاوض مع أليجري بطلب من المدير الرياضي للفريق ليوناردو، والذي يعرف أليجري جيداً، أثناء تواجده في الدوري الإيطالي وعمله مع نادي ميلان.

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وحقق أليجري صاحب الـ52 عاماً أربع ثنائيات محلية مع يوفنتوس "الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا" خلال آخر خمس سنوات مع السيدة العجوز، وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا في مناسبتين.

وقرر أليجري عدم تدريب أي فريق خلال الموسم الجاري، منذ أن ترك مهمة تدريب يوفنتوس نهاية الموسم الماضي لمواطنه ماوريسيو ساري.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول الدوري الفرنسي حالياً، كما بلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن مردود الفريق مع توخيل لم ينل إعجاب مسؤولي باريس سان جيرمان.